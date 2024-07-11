Колишній військком обманув лікаря та проводив час на власний розсуд – поїхав за кордон зі своєю матір’ю та дружиною.

Перед судом знов постане колишній керівник одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов, який під час війни обманом їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, наразі завершено розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що він не з'являвся на службу без поважних причин, ухилявся від військової служби та використав підроблений документ.

За матеріалами слідства, колишній керівник ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу до розташування Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вранці 2 грудня 2022 року. Уточнюється, що він ухилявся від проходження військової служби до вечора 16 грудня 2022 року.

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Крім того, через три доби, 19 грудня, він ввів в оману лікаря. Як пояснили у прокуратурі, тоді Борисов перебував на стаціонарному лікуванні у військовій частині. Він знав, що не включений Міністерством охорони здоров’я до списку осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Проте військовий повідомив медика про нібито своє включення до вказаного списку та про те, що відправляється для лікування в іншу державу.

"Таким чином він отримав обманним шляхом перевідний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон", - розповіли у прокуратурі.

Крім того, Борисов підшукав та надав до ТЦК та СП підроблений документ в якості "підтвердження" поважної причини свого нез’явлення на службу. Зокрема, виписку з медичної карти денного стаціонару щодо нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні в комунальному некомерційному підприємстві "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради". Документ був затверджений керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

"Увесь цей час, з грудня 2022 року по січень 2023 року, колишній військком проводив на власний розсуд, не пов'язаний з виконанням обов’язків військової служби, а відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчий повідомив захиснику фігуранта про завершення розслідування та надав доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

Зараз колишній одеський військком перебуває під вартою.

Як уточнили у Державному бюро розслідувань, експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

"Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії", - додали у бюро.

Фігурант обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання свідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Справа Борисова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, проти колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова порушено також кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало Борисова, суд відправив його під варту.

Колишньому військкому вже було повідомлено про підозри: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України); у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України); в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними прокуратури, 29 травня 2024 року до суду скеровано обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення Борисова. Зокрема, це встановлені факти щодо придбання членами сімʼї фігуранта дороговартісних автомобілів з подальшим переміщенням за кордон, а також придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.

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