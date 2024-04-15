Лише елітною нерухомості за кордоном виявлено на 190 млн гривень.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Як повідомили у ДБР, у ході розслідування встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон. Також зафіксовані факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.

Зазначається, що різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

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Розслідування здійснювалось у тісній співпраці з правоохоронними органами іноземних держав. Фігуранту інкримінують ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У ДБР нагадали, що українське бюро зібрало величезний власний масив доказової бази, в тому числі вивчались повідомлення ЗМІ, були досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що під час повномасштабної війни мати військкома стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Окрім елітної закордонної нерухомості, вона придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща фігуранта впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина фігуранта також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

"Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду", - додали у ДБР.

Справа військкома Борисова

Тогоріч набув розголосу скандал із вже колишнім очільником Одеського обласного ТЦК та СП Євгеном Борисовим. Зокрема, навесні зʼявилася інформація про те, що його родина придбала дуже дорогу нерухомість в Іспанії під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вартість маєтку, який зареєстровано на матір чоловіка, - понад 3 млн євро. У дружини військкома також зʼявилося офісне приміщення за кордоном, ще родина купила новий Mercedes Gelendvagen. Наголошувалось, що дохід родини таких витрат не покриває.

Наприкінці липня суд заарештував майно родини Борисова, якого вже теж арештовано. Серед арештованого майна - земельні ділянки загальною площею понад 2 гектари, що розташовані на Одещині, в Одесі - два будинки (загальна площа понад 420 квадратних метрів), домоволодіння (78,5 гектара), дві квартири та третина ще однієї квартири тощо.

Також арештовано новенькі автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G 63 AMG та Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz GLE 400 тощо.

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