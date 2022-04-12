Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та громадська організація "Рух ЧЕСНО" оприлюднили список з перших ста осіб, які визнані зрадниками Батьківщики. Зокрема, туди увійшли 13 осіб зі сфери медіа.
Список оприлюднено на офіційній сторінці Нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Facebook.
Зокрема, серед медійних особистостей зрадниками України визнані:
- Кирило Вишинський
- Ігор Гужва
- Сніжана Єгорова
- Андрій Єрмолаєв
- Світлана Крюкова
- Гліб Лешенко
- Оксана Марченко
- Олеся Медведєва
- Діана Панченко
- Михайло Погребинський
- Володимир Рогов
- Олексій Романов
- Олександр Семченко
У відомстві уточнили, що даний список буде розширюватися.
Повідомляється, що в список потрапляють політики, судді, юристи і медійники, які, за даними правоохоронних органів, є колаборантами.
Нагадаємо, українські креативники спільно з Міністерством культури та інформполітики об'єдналися в інформаційний полк. Мета платформи - посилити протидію відвертій брехні і пропаганді Росії.