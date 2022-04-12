Марченко та Єгорова / Колаж

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та громадська організація "Рух ЧЕСНО" оприлюднили список з перших ста осіб, які визнані зрадниками Батьківщики. Зокрема, туди увійшли 13 осіб зі сфери медіа. 

Список оприлюднено на офіційній сторінці Нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Facebook.

Зокрема, серед медійних особистостей зрадниками України визнані:

  • Кирило Вишинський
  • Ігор Гужва
  • Сніжана Єгорова
  • Андрій Єрмолаєв
  • Світлана Крюкова
  • Гліб Лешенко
  • Оксана Марченко
  • Олеся Медведєва
  • Діана Панченко
  • Михайло Погребинський
  • Володимир Рогов
  • Олексій Романов
  • Олександр Семченко

У відомстві уточнили, що даний список буде розширюватися. 

Повідомляється, що в список потрапляють політики, судді, юристи і медійники, які, за даними правоохоронних органів, є колаборантами. 

Нагадаємо, українські креативники спільно з Міністерством культури та інформполітики об'єдналися в інформаційний полк. Мета платформи - посилити протидію відвертій брехні і пропаганді Росії.

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