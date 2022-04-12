Всього дерзрадниками оголошено 100 осіб.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та громадська організація "Рух ЧЕСНО" оприлюднили список з перших ста осіб, які визнані зрадниками Батьківщики. Зокрема, туди увійшли 13 осіб зі сфери медіа.

Список оприлюднено на офіційній сторінці Нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Facebook.

Зокрема, серед медійних особистостей зрадниками України визнані:

Кирило Вишинський

Ігор Гужва

Сніжана Єгорова

Андрій Єрмолаєв

Світлана Крюкова

Гліб Лешенко

Оксана Марченко

Олеся Медведєва

Діана Панченко

Михайло Погребинський

Володимир Рогов

Олексій Романов

Олександр Семченко

У відомстві уточнили, що даний список буде розширюватися.

Повідомляється, що в список потрапляють політики, судді, юристи і медійники, які, за даними правоохоронних органів, є колаборантами.

Нагадаємо, українські креативники спільно з Міністерством культури та інформполітики об'єдналися в інформаційний полк. Мета платформи - посилити протидію відвертій брехні і пропаганді Росії.

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