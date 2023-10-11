Нардеп запевнив, що правоохоронці під час обшуків "злили" частину його колекції.

Народний депутат Нестор Шуфрич, виступаючи в суді, розповів про своє хобі – фалеристику. Він збирає ордени і медалі, в тому числі російські та Третього рейху.

"В одній з шухляд знайшли ювілейну медаль "75 років перемоги над фашистами" російського виробництва, але в шухляді також був орден – перший ордер УНР, оригінал", - розповів підсудний нардеп.

При цьому він заявив, що правоохоронці "злили" в мережу тільки частину його колекції.

"Там був хрест УНР, а поруч ще були ордени Вермахту. Я один з відомих фалеристів, збираю ордени і для мене це носило виключно історичний інтерес", - підсумував Шуфрич.

Справа Шуфрича - головні новини

15 вересня народному депутату Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді. В СБУ повідомили, що нардеп вів антиукраїнську діяльність, виконуючи завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який втік до Росії і працює на ФСБ РФ. При цьому у Шуфрича знайшли колекцію російських медалей і військової форми.

Нардепу обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави до 15 листопада.

11 жовтня справу Шуфрича розглядав Київський апеляційний суд. Захист просив скасувати арешт нардепа, але прокурори висловилися проти. В результаті суд підтримав сторону обвинувачення.

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