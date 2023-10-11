Народний депутат, якого підозрюють у державній зраді, перебуватиме у СІЗО до середини листопада.

Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді.

Як передає кореспондент УНІАН, захист просив скасувати арешт Шуфрича. Своєю чергою, прокурори всиловилися проти задоволення апеляційної скарги захисників нардепа.

Заслухавши сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, колегія суддів ухвалила залишити без змін ухвалений судом першої інстанції запобіжний захід щодо Шуфрича у вигляді тримання під вартою.

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Шуфрича підозрюють у держзраді та змові із ФСБ РФ

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Шуфрич отримав підозру у держзраді. За даними Служби безпеки України, він вів антиукраїнську діяльність, виконуючи завдання свого російського куратора - колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який втік до РФ та нині є агентом російської ФСБ. Зокрема, слідство заявляє, що Шуфрич вів підривну діяльність в інформаційній сфері.

Після вручення підозри та обшуків Шуфричу обрали запобіжний захід - арешт без права внесення застави до 15 листопада включно.

20 вересня нардепи зняли Шуфрича з посади очільника голови Комітету ВРУ з питань свободи слова. Шуфрич й надалі залишиться одним з трьох членів цього комітету.

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