Він процитував один зі своїх виступів на росТБ в перерві сьогоднішнього судового засідання.

Народний депутат України Нестор Шуфрич у перерві судового засідання Печерського суду Києва процитував журналістам власне зізнання про те, що він "нацик".

Після цього він пішов під арешт, згідно з рішенням установи від 15 вересня. Йдеться про арешт на 60 діб без можливості внесення застави, повідомляють "Грати".

"Печерський суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Після вердикту Шуфрич у коментарі "Стране" заявив, що подасть на апеляцію.

"Це рішення було очікуваним і нікого, я думаю, не здивувало. Звичайно, оскаржуватимемо найближчими днями в установленому порядку", - зазначив він.

Також нардеп зазначив, що його арешт "вигідний владі України". Після цього на нього одягли кайданки. Відповідний процес показало "Суспільне новини".

Зазначимо, що одіозною фразою про "нациків" Шуфрич відзначився при спілкуванні з українськими журналістами, пояснюючи, що його не можна звинувачувати у державній зраді. Як аргумент, він процитував власний виступ в ефірі одного з російських телеканалів 1 березня.

"В ефірі 1 березня, можна подивитися, на "ОРТ" чи на "Росія-1", не пам'ятаю... Я сказав... Немає ніяких нациків в Україні, нациками стали всі, навіть я", - заявив Шуфрич.

За його словами, про це він казав депутату Держдуми РФ Константину Затуліну.

Головне про справу проти Шуфрича

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що у Шуфрича вдома проводять обшук. Згодом в СБУ повідомили, що нардеп отримав підозру у державній зраді. Зазначалось, що правоохоронці зібрали доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа.

У СБУ повідомили, що матеріали розслідування, проведеного спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора, свідчать, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

Зауважувалось, що Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для здійснення підривної діяльності проти України. Наголошувалось, що саме він керував колишнім начальником Управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

За даними слідчих, одним з основних завдань Шуфрича було ведення підривної діяльності в інформаційній сфері.

"Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - інформували в СБУ.

Шуфрич у залі суду, в перерві засідання, заявив ЗМІ про "абсурдності звинувачення", висунутого йому. Засідання з обрання запобіжного заходу відбувалось в закритому режимі.

Вас також можуть зацікавити новини: