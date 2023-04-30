Президент подякував прикордонникам за стійкість та силу, які вони демонструють щодня.

Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників з їхнім професійним святом.

"З перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року – прикордонники відважно обороняють Україну. Вони першими зустріли ворога на державному кордоні та вступили в бій із силами противника. Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань", - написав Зеленський у Телеграм-каналі.

Президент подякував прикордонникам за стійкість та силу, які вони демонструють щодня.

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Також прикордонників з їхнім святом привітав голова Офісу президента Андрій Єрмак. "З Днем Прикордонника. Ви першими зустріли ворога, зараз тримаєте кордони і воюєте у найгарячіших точках проти російських найманців та регулярної армії. Ви - сила та мужність. Знаю, що ви першими візьмете на замок всі українські кордони.

День прикордонника в Україні

В Радянському Союзі день прикордонника щорічно святкували 28 травня. Але у 1992 році указом президента свято перенесли на 4 листопада. Потім у 2018 році президент Петро Порошенко підписав указ про перенесення дати святкування на 30 квітня. В цей день була заснована Держприкордонслужба України.

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