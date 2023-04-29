Стрілецькі сутички відбувались на надкоротких дистанціях, українські військові відтіснили ворога за допомогою стрілецької зброї та ручних гранат.

Українські прикордонники відбили дві спроби штурму російських окупантів у Бахмуті. Про це повідомляє Державнна прикордонна служба.

"У Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів стримали дві спроби прориву штурмових груп загарбників через рубіж оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожій артилерії та піхоті штурмовиків бійці ДПСУ відповіли зосередженим вогнем.

Відео дня

"Стрілецькі сутички відбувались на надкоротких дистанціях. Наші воїни "розібралися" з атакувальниками за допомогою стрілецької зброї та ручних гранат. Наступ відбили, втрати живої сили окупантів уточнюються", - додали у ДПСУ.

Війна новини - що відбувається на фронті

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, де українські воїни мужньо тримають оборону. Зокрема, за добу, 28 квітня, українські воїни відбили 48 атак на чотирьох гарячих напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

В Бахмуті досі тривають запеклі бої. За словами експерта Олександра Коваленка, російські окупанти змогли вийти по вулиці Визволителів Донбасу на Леваневського, таким чином замкнувши "квадрат" і упершись в багатоповерхову забудову, яку поливають артилерійським вогнем і авіаційними ударами в режимі нон-стоп.

Раніше повідомлялось, що рашистам вдалося зайняти позиції на відстані ведення стрілецького вогню, але, як зауважував Коваленко, "ситуація в місті дуже динамічна і може ще кардинально змінитися на користь наших захисників".

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Луганщині російські окупанти в школі дислокують своїх військових, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

Вас також можуть зацікавити новини: