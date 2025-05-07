У Києві не розглядали його всерйоз.

У січні Білий дім закликав Україну прийняти на своїй території частину депортованих зі Сполучених Штатів Америки громадян інших країн.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на відповідні документи. Пропозицію прийняти людей, попри відсутність функціонуючого аеропорту та безперервні обстріли, наприкінці січня озвучив високопоставлений американський дипломат. Наразі невідомо, як на неї відреагували у Києві:

"Це є надзвичайним проханням до країни, яка перебуває у стані війни і залежить від американської військової та фінансової підтримки для свого виживання".

За даними газети, того ж дня схожі пропозиції отримала низка інших країн. Українська дипломатка відповіла американському посольству, що Київ зможе відповісти лише після формулювання своєї позиції. Джерела WP кажуть, що ця тема ніколи не виносилася на найвищий урядовий рівень.

Відео дня

"Україна не прийняла жодного громадянина третьої сторони зі Сполучених Штатів, і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію", - йдеться у статті.

Міграційна політика Трампа

Нагадаємо, після перемоги на президентських виборах Дональд Трамп анонсував проведення найбільшої в історії країни депортації.

Він та його команда виступають за посилення депортаційної політики та розширення використання військових потужностей для контролю за південним кордоном.

ЗМІ повідомляли, що команда Трампа активно закликає інші країни приймати депортованих людей, особливо тих, кого неможливо повернути до їхніх країн походження через ризики переслідування або відсутність дипломатичних відносин.

Наприкінці січня Колумбія відмовилася прийняти авіаційні рейси з депортованими з Америки мігрантами. У відповідь Трамп почав погрожувати країні наслідками.

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