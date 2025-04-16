Квиток і гроші: Трамп анонсував програму 'самодепортації'

Уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до США, "якщо будуть добре поводитися".

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск програми "самодепортації". Про це він заявив в інтерв'ю Fox Noticias, передає NBC News.

За словами Трампа, нова програма передбачатиме надання стипендії і квитка на літак для вильоту з країни. Натомість американський уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів, "якщо будуть добре поводитися".

Видання зазначає, що чиновники адміністрації Трампа закликають іммігрантів самостійно депортуватися з країни. Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію, націлену на мігрантів, за участю міністра відомства Крісті Ноем.

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Міграційна політика США

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що з моменту вступу на посаду Дональда Трампа на прикордонних переходах країни сталася низка гучних інцидентів з іноземними туристами, насамперед, з Європи та Канади. Людей зупиняли прямо на кордоні й потім утримували в імміграційних центрах під вартою впродовж кількох тижнів, перш ніж їм дозволили полетіти додому власним коштом.

Через це багато мандрівників з європейських країн і Канади почали побоюватися подорожувати до США.

Також раніше ЗМІ писали, що Адміністрація Трампа скасує тимчасовий легальний статус приблизно для 240 тис. українців, які втекли від війни в Україні. Такий крок потенційно може поставити громадян України на шлях прискореної депортації зі США.

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