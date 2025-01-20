Безпека кордонів займе чільне місце в перших указах Трампа, включаючи оголошення надзвичайного стану на американо-мексиканському кордоні.

Обраний президент США Дональд Трамп напередодні інавгурації заявив тисячам своїх прихильників, що в перший же день свого перебування на посаді він запровадить жорсткі обмеження на імміграцію.

Під час виступу на арені Capital One Arena у Вашингтоні в неділю, 19 січня, Трамп пообіцяв швидко виконати головну обіцянку своєї президентської кампанії, інформує Reuters.

"До завтрашнього заходу сонця вторгнення в нашу країну буде зупинене. Це найвеличніший політичний рух в історії Америки, і 75 днів тому ми здобули епічну політичну перемогу, яку коли-небудь бачив наш народ. Завтра я діятиму з історичною швидкістю та силою, щоб вирішити кожну кризу, з якою стикається наша країна", - заявив Трамп.

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Нова адміністрація планує розпочати рейди проти нелегальних мігрантів протягом декількох днів після вступу Трампа на посаду. Інформоване джерело агенства зазначило, що безпека кордонів займе чільне місце в перших указах Трампа, включаючи класифікацію наркокартелів як "іноземних терористичних організацій", оголошення надзвичайного стану на американо-мексиканському кордоні та відновлення політики "Залишайтеся в Мексиці", яка змушує шукачів притулку чекати в Мексиці на призначення судових засідань у США.

Плани Трампа після інавгурації

Як писав УНІАН, Дональд Трамп планує зробити розвиток криптовалют пріоритетом своєї політики. Зокрема він готує указ, згідно якого криптовалюти буде названо національним імперативом або пріоритетом - стратегічне формулювання, покликане орієнтувати урядові агентства на роботу з галуззю. Також планується створити консультативну раду з криптовалют, яка відстоюватиме політичні пріоритети галузі.

Крім того Трамп пообіцяв розібратися із забороною TikTok на території США. Відповідний закон Конгрес ухвалив ще в квітні, але сама заборона вступить в дію за день до інавгурації Трампа.

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