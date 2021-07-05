Уряд США своїм коштом придбає ще 500 млн доз вакцини Pfizer.

США сприятимуть Україні в подальших поставках вакцини проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як зазначила Квін, допомога нашій країні в боротьбі з пандемією коронавірусу - продовження багаторічної співпраці урядів США та України в боротьбі з іншими захворюваннями, зокрема, СНІД/ВІЛ, туберкульоз та інше.

"Приблизно місяць тому президент США Джо Байден оголосив, що уряд США за свій рахунок придбає ще 500 млн доз Pfizer/BioNTech і передасть їх COVAX, щоб роздавати її іншим країнам у світі", - сказала Квін, додавши, що Україна є одним із одержувачів зазначеного препарату.

За словами дипломата, крім отримання вакцини, дуже важливо забезпечити належне транспортування і зберігання вакцини.

Квін також підкреслила, що США - найбільший донор міжнародної програми з виробництва та централізованої закупівлі вакцин COVAX, і на ці цілі виділено 4 млрд дол.

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Вакцина від коронавірусу в Україні

У липні очікується поставка в Україну 2 млн доз вакцини від коронавірусу Moderna в рамках ініціативи COVAX.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Лариса Козова