47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення.

В компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їх препаратом.

Про це пише Reuters.

У заяві йдеться, що вони "зараз думають про сім'ю загиблого".

"Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - повідомили в компанії.

Читайте такожСмерть українця після щеплення Pfizer: ЗМІ дізналися подробиціТакож вони відзначили, що на сьогодні понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані вакциною Pfizer.

"Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", - йдеться в заяві.

Смерть після щеплення вакциною Pfizer

У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

Пізніше була названа попередня причина смерті 47-річного жителя Вінниці.

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Автор: Людмила Жерновська