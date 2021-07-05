В компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їх препаратом.
Про це пише Reuters.
У заяві йдеться, що вони "зараз думають про сім'ю загиблого".
"Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - повідомили в компанії.
Читайте такожСмерть українця після щеплення Pfizer: ЗМІ дізналися подробиціТакож вони відзначили, що на сьогодні понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані вакциною Pfizer.
"Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", - йдеться в заяві.
Смерть після щеплення вакциною Pfizer
У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.
Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.
Пізніше була названа попередня причина смерті 47-річного жителя Вінниці.
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