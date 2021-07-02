МОЗ рекомендуватиме вакцинувати від COVID-19 дітей, але не всіх.

Прищеплювати препаратом Pfizer в масових пунктах вакцинації почнуть вже в кінці липня. Вакцинуватися зможуть навіть діти.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, на п'ятому етапі вакцинації, який повинен стартувати в кінці липня, препаратом Pfizer зможуть зробити щеплення всі охочі. Крім того, цим же препаратом можливо будуть прищеплювати й дітей, але тільки за призначенням лікаря.

"Поки що рішення полягає в тому, що ми будемо пропонувати вакцинувати дітей, але тільки тих, у яких є супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з COVID-19. Швидше за все, це буде влітку", - вказав Кузін.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що до кінця літа Україна отримає вакцини CoronaVac, Moderna і Pfizer.

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Автор: Анастасія Горбачова