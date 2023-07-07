Ніхто інший з суддів від виконання своїх обов'язків не відсторонений, каже новий очільник установи.

Верховний суд продовжує нормально працювати після арешту його тепер вже колишнього очільника Всеволода Князєва, кворум для роботи Великої палати суду є. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів новий голова Верховного суду Станіслав Кравченко.

Коментуючи інформаціюї про те, що після слідчих дій з Князєвим "мічені" купюри були знайдені у трьох суддів, які потім пішли у відпустку, Кравченко зауважив, що спрямував усі свої зусилля на стабілізацію роботи суду в умовах, що склалися.

"Багато чого вдалося. Відбулися призначення по Апарату (суду – УНІАН), всі суди сформовані. Обраний голова Касаційного кримінального суду – посада, яку я раніше обіймав. Сформовані палати, де були вакансії, в тому числі у Велику палату. Все організовано, все працює", - сказав він.

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Водночас Кравченко зазначив, що "залишається проблемною робота Великої палати". "Але вона виглядає таким чином, що крім Князєва, нікому підозра не пред'явлена і ніхто з суддів від своїх обов'язків не відсторонений", - повідомив голова суду.

Він також зауважив, що у нього немає правових підстав не допускати суддів до роботи. "Це (може зробити – УНІАН) тільки слідство за погодженням з Вищою радою правосуддя. Тобто ситуація фактично не змінилася", - сказав Кравченко.

Говорячи про те, що "були на певних телеграм-каналах вкиди щодо двох суддів, трьох суддів, - мені про це нічого не відомо". "Я думаю, що навіть той, кому це відомо, цього поки не озвучить, бо це таємниця слідства", - зауважив голова суду.

Також говорячи про Велику палату Верховного суду, Кравченко розповів, що там один чи двоє суддів перебувають у тривалій відпустці, одна суддя хворіє, один суддя пішов у відставку, а ще одна суддя подала у відставку.

"Але причини і пов'язувати із тими речами я не можу… Очевидно, проблема залишається. І я так розумію, що вона або буде вирішена, якщо слідство комусь пред'явить претензії, або якщо на законодавчому рівні. Якщо ви звернули увагу, то в озвученому за рішенням Ради національної безпеки і оборони теж є згадка про впорядкування роботи Великої палати", - зауважив він.

Крім того, на запитання, чи є наразі кворум для роботи Великої палати, голова суду сказав: "Так, кворум для роботи є. Бо усі вакансії, які з'явилися, - були обрані нові судді, голова Верховного суду входить за посадою до Великої палати".

Як повідомляв УНІАН, 15 травня очільника Верховного суду Всеволода Князєва і адвоката Олега Горецького було затримано при передачі хабаря, загальна сума якого сягала близько 2,7 млн доларів. Після цього Князєва зняли з посади голови суду, а Вищий антикорупційний суд взяв його під варту із альтернативою застави у 107 млн грн. 31 травня розмір застави для Князєва був зменшений до 75 млн грн.

Згодом президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яка зокрема пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах.

Так, РНБО, зокрема пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, щоб посилити відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши за це ув’язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Також пропонується внести зміни до законів України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо, серед іншого, удосконалення порядку обрання суддів Верховного суду до Великої палати ВС та запровадження механізму їхнього відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів.

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