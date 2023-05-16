Очільник САП Олександр Клименко зауважив, що детективи НАБУ отримали інформацію про корупційну схему у Верховному суді на початку цього року.

У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли деталі корупційної схеми у Верховному суді. За даним НАБУ та САП, підозру Князєву ще не оголосили, а слідчі дії ще тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Зафіксували низку контактів власника групи "Фінанси та кредит" (Костянтина Жеваго - УНІАН) з одним із власників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності…", - зазначив він.

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За словами Кривоноса, вони домовилися про передачу хабара високопосадовцям суду за ухвалення потрібного для Жеваго рішення.

За кілька днів після цієї розмови - 15 березня - мало відбутися засідання по цій справі, але його перенесли, щоб відтягнути час для акумулювання коштів та досягнення "домовленостей".

"Паралельно відбувалася передача коштів від бізнесмена до адвоката. І вже 19 квітня Верховним судо було ухвалене рішення. І вже після цього, на початку травня, адвокат отримав від керівництва Верховного суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників цього угруповання суддів", - сказав очільник НАБУ.

Він уточнив, що 3 травня було передано першу частину хабара, а 15 травня - другу, під час чого вже й було "на гарячому" викрито керівництво Верховного суду.

Кривонос підкреслив, що під час проведення обшуків було вилучено кошти та здобуто докази, які підтверджують скоєння злочину.

За його словами, члени цього злочинного угруповання намагалися також чинити вплив на обрання Вищої кваліфкомісії суддів.

"Ця справа на сьогодні є пріоритетом для нас. Є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди. І будь-якого іншого підтексту немає…", - наголосив голова НАБУ.

Своєю чергою, очільник САП Олександр Клименко зауважив, що детективи НАБУ отримали інформацію про корупційну схему у Верховному суді на початку цього року.

За його словами, вищезгадане адвокатське об’єднання було посередником у наданні хабарів не лише суддя Верховного суду, а й інших судів України.

Відтак, йдеться про вирішення не лише вищезгаданих питань, а й про багато "інших процесів у судовій системі", які члени злочинного угруповання планували "вирішувати" у майбутньому.

На брифінгу також оприлюднили відео із записами телефонних розмов фігурантів корупційної схеми, під час яких вони обговорюють деталі корупційної схеми.

Водночас, на брифінгу прокурори підтвердили затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва, однак зауважили, що підозру йому наразі не оголошено.

"Ми будемо звертатися до Вищої ради правосуддя з даними клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження щодо голови суди. На це час затримано голову ВСУ і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб і їх причетності до кримінального правопорушення", - сказав прокурор.

Водночас, Клименко уточнив, що затримано дві особи, а підозри поки що не оголошено, бо слідчі дії ще тривають.

Прокурор також уточнили, що Князєву інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 368 та ч.4. 369 Кримінального Кодексу України - отримання неправомірної вигоди і пропозиція та обіцянка надання такої вигоди.

Корупційний скандал у Верховному Суді - деталі

Ввечері 16 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про 2,7 млн доларів.

У вересні 2019 року народному депутату Верховної Ради III–VIII скликань, колишньому власнику банку "Фінанси та кредит" Костянтину Жеваго було повідомлено про підозру, адже він як колишній власник банку організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Банк, своєю чергою, визнали неплатоспроможним.

Згодом екс-нардепа оголосили у міжнародний розшук, а 27 грудня 2022 року затримали у Куршевелі (Франція).

5 січня 2023 року суд у Франції взяв Жеваго "під судовий нагляд" та визначив йому заставу у розмірі 1 млн євро, а також зобов'язання: здати паспорти, не залишати територію метрополії, тричі на тиждень з’являтися до поліції.