За перші три квартали 2023 року найбільші українські благодійні фонди зібрали 12,5 млрд гривень.

Від початку повномасштабного вторгнення громадяни України надають різноманіту підтримку захисникам та співвітчизникам – як інформаційно, так і фінансово. З 24 лютого 2022 року українці задонатили понад 100 мільярдів гривень.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. Зазначається, що тільки за перший рік війни українці переказали кілька десятків мільярдів гривень.

"Із лютого 2022 року до травня 2023 року громадяни, приватні компанії та банки переказали на гуманітарну допомогу та оборону України 98,9 млрд гривень", – йдеться у повідомленні.

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Водночас за перші три квартали 2023 року найбільші українські благодійні фонди зібрали 12,5 млрд гривень, повідомляє "Опендатабот".

Війна в Україні: важливі новини

В Україні планують дозволити вручати повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. За словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника президента у ВР Федора Веніславського, сповіщення про надходження рекомендованого листа надходитиме до поштову скриньку, а саму повістку вручатимуть особисто відповідні представники поштових служб.

Крім того, українців хочуть зобовʼязати носити з собою військовий квиток. Веніславський пояснив, що це необхідно для того, щоб "уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, або не може отримати повістку".

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