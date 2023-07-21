При цьому у за перші 6 місяців року сума донатів зменшилася на 22% порівняно з попереднім півріччям.

Українці в червні задонатили на потреби Збройних Сил України рекордну суму у 2,4 млрд грн, попри те, що в цілому обсяги донатів цьогоріч зменшилися.

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд гривень - це на 22% менше, ніж протягом другого півріччя 2022 року, повідомляє платформа для роботи з відкритими даним "Опендатабот".

"Найбільші збори - у платформи United24, рекорд за весь час великої війни. Донати решти фондів також помітно зросли у порівнянні з попередніми місяцями", - сказано в повідомленні.

Основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 — 5,54 млрд гривень або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 1,81 млрд гривень (22%), а до фонду Сергія Притули - близько 1 млрд гривень (12%).

Переважна більшість коштів, які були перераховані на рахунки United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону) - 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України - 0,45 млрд гривень та 0,16 млрд гривень відповідно.

"2,4 млрд гривень на оборону у червні - це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум - 2,24 млрд гривень - було зібрано цією платформою в липні 2022 року. При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 разів перевищили показники періоду січня-травня поточного року - тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць", - повідомляє "Опендатабот".

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд гривень проти "середньомісячних" 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року. Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% - у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п’яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.

Донати українців на ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Сил оборони, з 24 лютого 2022 року станом на початок липня надійшло майже 28,7 млрд грн в еквіваленті. Зокрема у червні на рахунок надійшло майже 2,4 млрд грн.

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