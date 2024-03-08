Чисельність показово збільшилася.

Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Чисельність жінок у Збройних силах України продовжує збільшуватися.

Про це 8 березня повідомили на каналі Military Media Center, що координується Міністерством оборони.

"Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них 13 487 мають статус учасника бойових дій.

Україна створила перший бронежилет для жінок

Як повідомляв УНІАН, у грудні Міністерство оборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Бронежилет - українського виробництва, його розробила компанія "Українська броня". Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

"Жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

У лютому військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. В нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

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