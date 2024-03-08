Від водолаза-рятувльника до психолога - представниці прекрасної статі не обмежені у виборі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розкрила на 8 березня, скільки представниць прекрасної статі захищають державу у складі системи на різних посадах.

Йдеться про арсенал професій: окрім рятувальника, українська жінка - це ще й водолаз, психолог, медик, який наддає першу медичну допомогу пораненим, фахівець, що веде комунікацію із суспільством тощо. Таких героїв "на підборах" в Україні працює понад 12 тисяч.

"Понад 12 тисяч - саме стільки жінок працюють у системі ДСНС по всій Україні", - розкрив статистику Андрій Даник.

Заступник начальника ДСНС нагадав, що світ вже давно здолав стереотип щодо неспроможності жінки бути рівною з чоловіком у професії. "Коли треба - вдягають "бойовки", водолазні костюми чи костюми хімічного захисту, надають психологічну й медичну допомогу", - перерахував він.

Водночас представниця ДСНС України - це не просто працівниця однієї з екстрених служб. Свист ракет і набридливе дзижчання дронів, вибухи, звуки сирен - та реальність, в якій кожний українець зараз змушений працювати, незважаючи на стать чи професію.

Кожна людина на своєму місці наближає наше сонячне, спокійне й квітуче завтра, підкреслив Даник.

Названо найбільш заміновані регіони України

Днями в ДСНС розкрили сумну статистику щодо українських територій, які Росія зробила небезпечними на роки, заклавши там міни.

Наразі найбільш "забрудненими" снарядами вважаються три області: Харківська, Донецька і Херсонська. Начальник профільного відділу ДСНС Сергій Рева уточнив, як триває розмінування на цих ділянках та скільки піротехнічних підрозділів має Україна, щоб здолати проблему.

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