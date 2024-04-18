У переліку зовнішніх подій з негативним впливом на Україну на першому місті проблеми у відносинах з Польщею, зокрема, тривала блокада кордону з Україною.

Центр Разумкова провів опитування, у ході якого дізнався проставлення українців до іноземних держав - більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до Канади (93%), Латвії (93%), Великої Британії (92%), Литви (92%), Франції (92%), Естонії (91%), Німеччини (90%), Чехії (89%), Нідерландів ( 87,5%), США (80%), Молдови (77%), Румунії (70%), Словаччини (70%), Туреччини (68%), Польщі ( 58%).

Дані соціологічного опитування оприлюднено на офіційному сайті Ценру Разумкова. Як виявилось, до Угорщини більшість респондентів (63%) ставляться негативно.

Респондентів також попросили оцінити негативний вплив зовнішніх подій та процесів на Україну за п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де "1" означає, що впливу немає, а "5" — що існує дуже сильний негативний вплив. Найбільш негативно громадяни України оцінюють вплив таких чинників як проблеми у відносинах з Польщею, зокрема, тривала блокада кордону з Україною польськими фермерами, перевізниками (середня оцінка негативного впливу — 4,5 бала), загострення внутрішньополітичного протистояння в США, що гальмує воєнно-фінансову підтримку України (4,4 бала), недружня політика керівництва Угорщини, блокування процесу євроінтеграції України (4,3 бала), ускладнення політичної, соціально-економічної ситуації в Європі, посилення "втоми" від війни в Україні (4,2 бала), неспроможність глобальних і регіональних структур безпеки запобігти ескалації конфліктів на світовій арені, зокрема, зупинити російську агресію (4,2 бала).

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Негативний вплив поляризації світової спільноти, поглиблення глобального протистояння демократичного світу і табору авторитарних держав (зокрема, зміцнення партнерства Росії, Китаю, Ірану, КНДР) оцінюється в середньому 4,0 балами, вплив розгортання гібридної агресії Росії проти Молдови з метою розпалювання придністровського конфлікту і дестабілізації ситуації в країні — 3,9 балами, вплив ескалації війни на Близькому Сході (бойові дії Ізраїлю проти ХАМАС, воєнна операція країн Заходу проти хуситів у Ємені) — 3,7 балами, вплив тривалого протистояння США-Китай, що набуває ознак системної кризи і охоплює різні регіони світу, можливості конфлікту довкола Тайваню — 3,7 балами.

Відповідаючи на запитання про те, чи сприятиме зміцненню України у протистоянні російській агресії укладення двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки з низкою країн світу (зокрема з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Канадою, Нідерландами), 81% опитаних дають ствердну відповідь ("так" або "скоріше, так") (від 70% у Східному регіоні до 89% — у Західному регіоні країни), лише 9% — негативну відповідь ("ні" або "скоріше, ні").

Опитування проводилось методом face-to-face у період з 21 до 27 березня 2024 року. Була вивчена думка 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Попередні дослідження

Наприкінці грудня 2023 року було оприлюднено результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова. У період 8-15 грудня 2023 року було опитано понад 2 тисяч українців віком від 18 років. Відповідно до отриманих результатів, лідером за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн була Польща. Лідером антирейтингу серед сусідів (Росія не була включена до цього переліку) назвали Білорусь. 78% українців висловили своє негативне ставлення до Білорусі, водночас більшість із них (58%) – однозначно негативно.

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