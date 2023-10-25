Зауважується, що із Заходу на Схід стає менше тих, хто вважає, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією.

Більшість українців (59%) вважають, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією та позитивні зрушення. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що корупція лишається одним із найдратівливіших для українців аспектів (окрім війни корупція фактично є топ-проблемою за версією українців). Так, автори дослідження поставили респондентам запитання, а як вони самі сприймають нинішню ситуацію з боротьбою з корупцією.

"Більшість українців - 59% - вважають, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією та позитивні зрушення. Водночас істотна частка респондентів обирали варіант відповіді, що останні справи є свідченням "безнадійної корумпованості України і позитивних змін немає" (34%)", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що раніше КМІС не ставив запитання у такому формулюванні, тому важко однозначно говорити про динаміку настроїв.

Разом з цим узимку 2022-2023 років Інститут провів масштабне опитування щодо стану корупції, де одним із запитань було "Як Ви вважаєте, наскільки ефективно органами влади України ведеться боротьба з корупцією?".

"Якщо в 2018 році 25% відповіли "скоріше ефективно", то взимку 2022-2023 року - 50%. Тому ми можемо обережно припускати, що зараз думки українців щодо боротьби з корупцією більш оптимістичні, ніж були до широкомасштабного вторгнення (і порівняно з тим, що було до Революції Гідності)", - зауважують соціологи.

Також зазначається, що із Заходу на Схід стає менше тих, хто вважає, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією. Хоча при цьому в інших регіонах, крім Сходу, більше тих, хто позитивно оцінює ситуацію, ніж тих, хто оцінює негативно.

Так, на Заході 65% вважають, що боротьба є, проти 32%, які, навпаки, вважають Україну "безнадійно корумпованою". У Центрі співвідношення 60% проти 34%, на Півдні - 53% проти 40%. "На Сході вже трохи більше тих, хто негативно оцінює ситуацію, - 49% проти 45%, які вважають, що боротьба з корупцією є", - йдеться в результатах дослідження.

У КМІС також зауважили, що критичні оцінки ситуації з корупцією пов'язані з вищою готовністю до територіальних поступок. Так, серед тих, хто негативно оцінив ситуацію, 25% готові до територіальних поступок, у той час як серед тих, хто бачить позитивні зрушення, - 4%.

"Разом з цим, навіть серед тих, хто критично сприймає ситуацію з корупцією, переважна більшість (66%) виступають проти територіальних поступок (серед тих, хто позитивно оцінює ситуацію, - 88% проти поступок)", - зазначають соціологи.

Як проводилося опитування

Власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" КМІС провів упродовж 29 вересня - 9 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитано було 1 тис. 10 респондентів віком від 18 років, які мешкають в усіх регіонах України (окрім Криму), і які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (Крим, Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Інші опитування українців

Як повідомляв УНІАН, раніше КМІС оприлюднив дані опитування, згідно з яким у вересні-жовтні 2023 року в порівнянні з лютим 2023 року з 22% до 49% зросла кількість респондентів, які вірять, що Росія все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України.

Водночас навіть серед тих, хто вважає, що Росія має значні ресурси для тривалої війни, переважна більшість (73%) виступають проти жодних територіальних компромісів.

Вас також можуть зацікавити новини: