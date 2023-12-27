Росія не була включена в опитування, тож лідером антирейтингу стала Білорусь.

Польща є лідером серед країн-сусідок України за рівнем позитивного ставлення українців. Свої симпатії до неї висловили більше половини наших співгромадян, які взяли участь у соціологічному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

"Лідером за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн є Польща. Так, 66% українців ставляться до Польщі позитивно, тоді як негативно - лише 8%, а 22% громадян виказують нейтральне ставлення", - зазначають автори дослідження.

Кожен другий українець (51%) вважає, що населення Польщі позитивно ставиться до України, тоді як 13% респондентів вважають, що поляки негативно налаштовані до України.

Відео дня

"Лідером антирейтингу серед сусідів (Росія не була включена в опитування) є Білорусь. Так, 78% українців наразі негативно ставляться до Білорусі, причому більшість із них (58%) - однозначно негативно", - показало опитування.

Нейтральне ставлення до цієї країни демонструють 12% (найменший показник нейтральності серед усіх сусідів), а от позитивно наприкінці 2023 року до Білорусі ставляться менше 5%.

Водночас переважна більшість українців вважає, що і населення Білорусі ставиться до України негативно (61%, з яких 41% - однозначно негативно). У позитивне ставлення жителів Білорусі до України вірять лише 7% українців.

Крім того, зауважується, що позитивне ставлення переважає як до Молдови (49,5% проти 8% негативного), так і до Румунії (47% проти 9%, відповідно). Нейтрально ж до обох країн ставляться по 38% українців.

Громадська думка щодо Словаччини порівну розділилася між тими, хто має нейтральне ставлення до цієї країни, і тими, хто має позитивне сприйняття (по 38,5%).

"Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, щодо якої наразі переважає негативне ставлення відносної більшості громадян (46%). Нейтральне ставлення - на другому місці, і його поділяють 27%, а от позитивне - 21%", - повідомили соціологи.

Водночас уявлення українців про те, як угорське населення ставиться до України, також переважно негативне: так вважають 37% населення. 17% вважають, що угорці ставляться до України позитивно, а 29% - нейтрально.

Крім того, у результатах опитування зазначається, що оцінюючи конфлікт на Близькому Сході, більшість українців (66%) вважають стороною-агресором в ньому ХАМАС і лише 5,5% - Ізраїль. Водночас 23% респондентів не мають сформованої думки про те, хто є агресором в цій війні.

Українсько-польські відносини

В середині грудня новопризначений прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд Польщі вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Він висловив цю позицію на засіданні Сейму, де представив програму дій та склад нового уряду.

Він підкреслив, що атака на Україну - це "атака на всіх нас", і закликав одним голосом виступати на підтримку України, яка, на його переконання, має об'єднувати поляків.

Вас також можуть зацікавити новини: