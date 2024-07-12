Статус УБД можна буде оформити на порталі 'Дія'

Федоров зауважує, що це спростить життя захисникам і зменшить навантаження на військові частини.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначає, що статус учасника бойових дій можна буде оформити на порталі "Дія". Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що уряд дав старт відповідній послузі.

"Скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі "Дія". Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал "Дія" в кілька кліків", - повідомив Федоров.

Він зауважив, що це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини.

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"Вже зараз у застосунку "Дія" доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин. Працюємо, щоб захисники не стояли в чергах і не витрачали часу на папірці", - написав міністр.

Покращення для військовослужбовців

Раніше було розширено перелік потягів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців.

"Укрзалізниця" зазначила, що продовжує трансформувати внутрішні процеси, щоб забезпечити військовослужбовців Сил оборони України місцями в потягах при потребі термінових поїздок.

Так, заявлено було, що з 8 липня оформити заявку на бронювання квитків можна буде в період від п’яти діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки.

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