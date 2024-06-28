Українці зможуть через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя чи обрати сімейного лікаря.

У державному застосунку "Дія" відображатимуться медичні дані громадян, Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, українці зможуть зручно через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.

"Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час. Також просто в застосунку можна буде змінити дані про себе в ЕСОЗ, наприклад про новий номер телефону чи місце проживання. Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро - кілька кліків у "Дії", засвідчили Дія.Підписом - і все готово. Далі функціонал розшириться", - анонсував Федоров. Відео дня

Останні новації у застосунку "Дія"

Як повідомляв УНІАН, в застосунку "Дія" з'являться нові важливі документи. Так, нещодавно було запущено бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені.

У "Дію" також автоматично за податковим номером підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини. Таким чином не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва.

Також у "Дії" відтепер можна актуалізувати дані про місце проживання. Користуватися сервісом можна у випадках, якщо є помилка при замовленні витягу про місце проживання, є неактуальні дані у вашому або дитячому витягу, немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані, якщо неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.

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