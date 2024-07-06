Було немало випадків, коли військові, відправляючись на кілька днів у відпустку, не могли придбати квиток.

Розширено перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців.

"Укрзалізниця" у Telegram зазначила, що продовжує трансформувати внутрішні процеси, щоб забезпечити військовослужбовців Сил оборони України місцями в поїздах при потребі термінових поїздок.

"Ми розширюємо перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс https://services.uz.gov.ua/military, що дозволить нам гарантовано покривати більшу частину потреби в квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що з 8 липня оформити заявку на бронювання квитків можна буде в період від 5 діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки.

"Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку", - сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

За останній період в соціальних мережах було багато повідомлень, що військові з фронту, відправляючись у відпустку не можуть придбати квитки.

Зокрема, військовослужбовиця, яка у соціальній мережі Facebook записана як Alla Von Bovt, 28 червня розповіла про всі кола "пекла", коли їй потрібно було їхати у відрядження, але не було квитків і онлайн замовлення також залишилося без відповіді. Їй довелося бігати поміж касами, шукати коменданта, якого вже не було на місці. Завдяки допису, їй допомогла і "Укрзалізниця" у придбанні квитка.

Схожі історії розповідали і дружини військових, що чоловіки йдуть у відпустку на кілька днів, але не можуть придбати квиток на поїзд.

Квитки для військових - останні новини

Станом на кінець червня понад 30 000 українських захисників та захисниць скористались сервісом замовлень квитків на потяги для військовослужбовців з моменту його запуску.

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомляла, що влітку збільшується попит на квитки. Водночас військовослужбовці, а також члени родин поранених (коли останніх перевозять медичними поїздами) в разі відсутності квитків у вільному продажі можуть залишити заявку через спеціальний онлайн-сервіс.

Забронювати квитки можливо на певний перелік поїздів, які прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Залишити заявку потрібно не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

Викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, предʼявивши касиру військовий квиток/посвідчення офіцера. Рідні поранених військовослужбовців повинні показати оригінал чи копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість 1 ступеню.

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