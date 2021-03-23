Ще одному учаснику акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство".
Про це повідомляється на сторінці Стерненка у Facebook.
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«Лідеру руху «Гонор» Сергію Філімонову поліція щойно вручила підозру, відмовившись дочекатися адвоката. Стаття 296 ч. 4 «Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень». Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років», - йдеться у дописі.
Також Філімонов на своїй сторінці повідомив, що йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ без присутності адвоката. Він опублікував фрагмент тексту підозри, де сказано, що "Філімонов, йдучи попереду невстановлених осіб, підходячи до будівлі ОП, надавав голосом і жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій".
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося під ОП
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув'язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - у день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестуючий висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри і кидали їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері і стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Стерненка біля будівлі ОП й затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички. Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.
Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!". За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінили приблизно у два мільйони гривень.
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