За словами активіста, це лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов.

Ще одному учаснику акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Про це повідомляється на сторінці Стерненка у Facebook.

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«Лідеру руху «Гонор» Сергію Філімонову поліція щойно вручила підозру, відмовившись дочекатися адвоката. Стаття 296 ч. 4 «Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень». Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років», - йдеться у дописі.

Також Філімонов на своїй сторінці повідомив, що йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ без присутності адвоката. Він опублікував фрагмент тексту підозри, де сказано, що "Філімонов, йдучи попереду невстановлених осіб, підходячи до будівлі ОП, надавав голосом і жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій".

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Автор: Дмитро Хилюк