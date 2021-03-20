Крім того, учасники акції розмалювали стіни, написавши: "Аваков - чорт", а також розлили червону фарбу, що символізує кров.

Біля Офісу президента України на Банковій в Києві прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка відтіснили поліцейських від бокового входу до будівлі.

Читайте такожНа акції в підтримку Стерненка активісти запалили фаєри та облили Офіс президента фарбою (онлайн, фото)Як передає кореспондент УНІАН, ситуація дещо загострилася, проте до бійок справа не дійшла.

Протестувальники палять багато фаєрів та кидають їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни ВП, написали: «Аваков - чорт», а також розлили червону фарбу, що символізує кров.

Коли з бічного входу будівлі вийшли кілька десятків поліцейських в спеціальному спорядженні, в їх бік пішли учасники акції, скандуючи: «Аваков - чорт».

Після цього поліцейські відступили до воріт з боку вулиці Лютеранської.

У двох центральних дверях Офісу протестувальники розбили скло та кинули туди петарду.

Вирок Стерненку: подробиці

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненко покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони будуть перебувати до вступу вироку в законну силу.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненка і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу за звинуваченням Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк