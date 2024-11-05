Житлові субсидії та пільги отримають близько 2,8 млн українських родин.

Для захисту переселенців в Україні скоро запустять програму субсидій на орендоване житло. Про це на засіданні Уряду заявив український Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для переселенців із середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло", – зазначив Прем'єр. Цією опцією зможуть скористатись родини, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

За словами Шмигаля, загалом субсидії та пільги отримають близько 2,8 млн українських родин. Пенсійний фонд вже перерахував відповідну суму, розраховану на новий опалювальний сезон.

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"У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", – повідомив Денис Шмигаль.

Прем'єр додав, що цієї зими приблизно 500 тис домогосподарств отримають виплати на купівлю твердого палива. Мова, зокрема, про вугілля та дрова. Зараз ці кошти вже виплачують в прифронтових регіонах. Розмір виплат складає до 21 тис гривень на одну родину.

В Уряді розуміють, що на українців чекає дуже складна зима. Саме тому урядовці закликають громадян встановлювати альтернативні джерела живлення та генерації, наприклад, сонячні панелі та накопичувачі електроенергії.

Відповідний проект рішення вже доручили розробити Міністерству соцiальної політики. Згідно з ним, у випадку, якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис гривень, родина зберігає за собою субсидію.

Окрім цього, чиновники повинні створити механізм, згідно з яким розмір субсидії на оплату електричної енергії не буде зменшуватись, навіть якщо мали місце перебої в електропостачанні.

Опалювальний сезон – головне

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді ухвалили "закон про дрова", який передбачає покарання за зберігання, перевезення та збут деревини, яка має незаконне походження.

Щоб підтвердити законність походження деревини, потрібно буде пред'явити відповідні документи.

Експерти попереджають, що якщо президент підпише законопроєкт, це може ускладнити життя українців, які не мають газового опалення. Проблема може стати особливо актуальною по мірі наближення холодів.

Пізніше нардеп Анна Скороход пояснила, кому не буде загрожувати штраф за зберігання дров. При цьому вона наголосила на тому, що запровадження штрафів є "необхідною мірою".

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