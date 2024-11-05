Запровадження штрафів - необхідна міра, зазначила народна обраниця.

Українцям не загрожуватиме штраф за зберігання дров, якщо вони офіційно придбані та на них є документи.

Ненормально, якщо громадянин пішов у ліс та нарубав дров там, сказала нардепка Анна Скороход в ефірі "Ранок.LIVE". "Тут (у законопроєкті, - Ред.) стоїть питання в правомірності їх отримання. Ви можете дрова купити офіційно. Якщо ви їх купили офіційно, у вас є папери на них, у вас немає жодних проблем", - зазначила народна обраниця.

Співбесідниця додала, що Тимчасова слідча комісія фіксувала випадки, коли дерева вирубали нібито на потреби Збройних сил України, а деревина до військових не доїжджала:

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"От ми так само фіксували, коли нам телефонували хлопці й казали, що поїхали на дачу тому будувати або поїхали два дні тому будувати, а списали по документах на ЗСУ".

За словами нардепки, запровадження штрафів є необхідною мірою, щоб запобігти незаконним вирубкам та продажу дров.

У центрі уваги законопроект про дрова - що повідомлялося

Верховна Рада підтримала законопроект 9665, яким передбачено запровадження штрафів за перевезення, зберігання та збут деревини незаконного походження. Документ ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Зокрема, за дрова, вартість яких становить понад 30 тисяч 280 гривень, можна отримати штраф у розмірі від 4 тисяч до 51 тисячі або ж вирок у вигляді обмеження чи позбавлення волі на термін до трьох років.

Раніше один з авторів законопроекту 9665 - заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, сказав, що громадяни не нестимуть відповідальність, якщо зберігатимуть 30 м куб. соснових чи 15 м куб. дубових дров, а саме приблизно такої кількості має вистачати домогосподарству на опалювальний сезон. За його словами, проект закону спрямований проти "чорних лісорубів".

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