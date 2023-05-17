Обвинувачений у замовленні нападу на активістку Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) виступили з останнім словом.

Дніпровський суд Києва оголосить вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк після 20 червня.

Сьогодні пройшло останнє судове засідання у справі Гандзюк. Обвинувачений у замовленні нападу на активістку Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) виступили з останнім словом, в ході якого заперечили причетність до злочину.

"Потрібно щось казати, але я скажу лише одне речення. Я цього не робив", - сказав Мангер.

Відео дня

А Левін зазначив, що важливо було б допитати ще чотирьох свідків. Також він сказав, що не має стосунку до нападу і просив покарання 2-3 роки. НА його думку, 10 років це багато.

Як повідомила суддя-спікер, у матеріалах справи близько 200 томів, близько 70 – письмові докази. Окрім цього ще наявні протоколи допитів свідків та скарги захисників обвинувачених.

Прокуратура просить 10 років ув'язнення для обвинувачених організатора й замовника нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера.

Справа Катерини Гандзюк

31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю мера міста Катерину Гандзюк облили кислотою, через що вона поверла в лікарні у листопаді. Спершу поліція кваліфікувала злочин як хуліганство, а потім перекваліфікувала на умисне вбивство.

Вирок у справі вже винесено шістьом людям: виконавці Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, організатор Сергій Торбін та помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Останнього засудили за приховування злочину. Суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним триває вже більше трьох років.

Вас також можуть зацікавити новини: