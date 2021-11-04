Акція приурочена до третіх роковин з дня смерті Катерини Гандзюк після замаху на неї у липні 2018 року.

У Києві відбулася акція пам’яті активістки Катерини Гандзюк, яка померла рівно три роки тому.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію на Поштовій площі зібралися близько 100 людей.

У заході взяли участь як знайомі та друзі Гандзюк, так і громадяни, яким небайдужа доля загиблої активістки.

Учасники акції нагадали, що виконавці вбивства отримали судові вироки, а замовників досі не покарано.

Зокрема, нині триває судовий процес над екс-головою Херсонської облради Владиславом Мангером і його пособником Левіним.

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Інші двоє колишніх чиновників, яких друзі Гандзюк також вважають причетними до замовлення нападу на неї, – Андрій Гордєєв і Євген Рищук - взагалі не притягувалися до відповідальності, так само, як і херсонські правоохоронці, які спочатку сприяли цьому нападу, а потім доклали всіх зусиль, щоб цей злочин не був розслідуваний.

Вбивство Гандзюк

Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

В організації та замовленні злочину обвинувачують екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна. Вони перебувають під вартою.

Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

Крім того, громадські активісти вважають, що до вбивства Гандзюк причетні колишній голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв і екс-заступник голови ОДА Євген Рищук.

Автор: Дмитро Хилюк