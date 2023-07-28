Його взято під варту без права на заставу.

Керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який побив підлеглого та знущався з нього, взято під варту без права на заставу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Рівненський міський суд за клопотанням ДБР обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Посадовцю інкримінують перевищення влади чи службових повноважень. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

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Затримання двох рівненських воєнкомів через побиття підлеглого – деталі

27 липня стало відомо про затримання працівниками ДБР посадовців Рівненських обласного та районного ТЦК та СП, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Зокрема, за даними правоохоронців, керівник обласного військкомату бив чоловіка битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це знімалось на телефон.

В ДБР зазначили, що підлеглий хотів доповісти про порушення воєнкомів під час служби.

У ході обшуків працівники бюро знайшли у фігуранта вказану биту, а у керівника районного військкомату – 8 пакетиків з речовиною, схожою на наркотики.

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