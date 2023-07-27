За даними правоохоронців, військовий хотів доповісти про порушення посадовців військкоматів під час служби.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка", - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.

"Під час проведення "виховних заходів" в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення", - додали у відомстві.

Зазначається, що учора, 26 липня, працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

Також у керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, обладнання для вживання наркотиків. Його затримали та оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років тюрми. Військовослужбовця також затримано.

Затриманим планують обрати запобіжні заходи та відсторонити від посад.

Масова перевірка воєнкомів в Україні: у чому причина

В Україні після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим, родина якого під час повномасштабної війни придбала маєток в Іспанії за понад три мільйони євро та дороговартісний автомобіль, перевірять керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

Перевірки проводитимуть працівники Держбюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції, Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а також група від Збройних сил.

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