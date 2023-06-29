Для проведення перевірок створили робочу групу.

Після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність. Перевірки проводимуть працівники Держбюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції, Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а також група від Збройних сил.

"Отримав завдання від президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання сьогодення, оскільки в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена. Вона включає силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства", – повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

Також, за його словами, було створено групу від Збройних сил України. Вона буде аналізувати виконання завдань, приймати відповідну інформацію від людей та аналізувати її. Павлюк додав, що, ймовірно, провести дуже глобальну перевірку не вийде. При цьому, він сподівається, що вдасться визначити, "наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього".

Відео дня

Скандал з воєнкомом в Одесі

Навесні стало відомо, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова придбала маєток в Іспанії маєток вартістю понад три мільйони євро. Сталося це вже в час повномашстабної війни. Будинок зареєстровано на матір воєнкома, а його дружина виявилася власницею офісного приміщення на одній з головних вулиць у Марбельї. Крім того, родина Борисова змогла придбати автомобіль – Mercedes Gelendvagen.

Коли історія набула розголосу, скандального вооєнкома відсторонили. Було розпочато розслідування за фактом незаконного збагачення. У ДБР повідомили, що воєнком казав підлеглим не призивати окремих осіб за винагороду.

22 червня стало відомо, що службове розслідування вже завершене, проте Борисов продовжував виконувати свої обов’язки. А вже 23 червня президент Зеленський доручив Борисова звільнити.

28 червня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Борисова звільнено з посади.

Вас також можуть зацікавити новини: