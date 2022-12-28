У окупованому місті перебуває близько 8 тис. цивільного населення, наразі вони шукають можливість перезимувати у найближчих селах.

В окупованому Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, у місті відсутнє теплопостачання, світло має лише третина міста, не працює каналізація. Про це голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Луганської області Олександр Стрюк повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наразі ситуація залишається досить складною. Окупаційній владі не вдалося підготувати Сєвєродонецьк до зимового сезону", - зазначив Стрюк.

За його словами, вдалося організувати почасову подачу води за рахунок роботи генератора на водозаборі, подати світло на третину міста. Централізована каналізація не працює.

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"Ну і теплопостачання в місті фактично відсутнє, за винятком одного мікрорайону – там декілька будинків, які намагаються обігрівати за рахунок запущеної допоміжної котельні, в яку вдалося подати газ. Але це все досить небезпечно, оскільки ревізії мереж не відбувалось, враховуючи майже 90% пошкоджень житлового фонду, все має за собою мати наслідки, і вони не передбачувані", - підкреслив голова МВЦА.

За його інформацією, в Сєвєродонецьку залишається близько 8 тис. цивільних.

"Це населення має мігруючий характер. Люди з передмістя, наближених сіл повертаються назад, намагаються перезимувати у приватних оселях. Бо там є криниці, доступ до води, десь є печі або котли для опалення приміщення…", - зазначив Стрюк.

Він зауважив, що виїхати з Сєвєродонецька на підконтрольну уряду України території можна лише об’їзними шляхами - через РФ, країни Балтії, Польщу.

Ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині почали примусово надавати дітям громадянство Росії. За відмову батьків звільняють та відмовляють у соціальних виплатах.

Водночас окупанти почали розкрадати найцінніше у Сєвєродонецьку. Росіяни вивозять з підприємства "Азот" обладнання та викрадають з квартир містян речі.

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