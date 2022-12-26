Вороги у Сєвєродонецьку намагаються створювати картинку, що начебто все добре, зазначили у міській військово-цивільній адміністрації.

Росіяни вивозять з підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку найцінніше, викрадають з квартир містян речі.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, інформуючи про ситуацію в місті станом на 26 грудня.

Він зазначив, що Сили оборони України поступово просуваються уперед на Луганщині.

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"Окупанти в місті намагаються тримати картинку, що начебто там все добре - однак дуже поспішають освоїти бюджетні кошти перед кінцем року. Колаборанти зламують квартири і під приводом заміни радіаторів та вікон забирають майно сєвєродончан. Росіяни ріжуть "Азот" та вивозять звідти найційніше", - написав Стрюк.

Ситуація в Луганській області сьогодні - що треба знати

Ворог захопив низку населених пунктів Луганської області. Зокрема, 25 червня стало відомо, що Сєвєродонецьк повністю знаходиться під контролем росіян.

Українські воїни дають гідну відсіч супротивнику. За офіційними даними, в регіоні вже деокуповано 12 населених пунктів.

Довідка УНІАН. Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" - третій за розміром в Україні виробник аміаку і одне з найбільших в Європі підприємств хімічної промисловості.

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