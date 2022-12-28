Вже набув чинності порядок подання заяв про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.

У Луганській області почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ. Про це повідомила Луганська військова адміністрація.

"У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців", - зазначають в адміністрації.

Згідно з повідомленням, наразі вже набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.

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"Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - інформує Луганська військова адміністрація.

Ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, у Луганській області зросли випадки дезертирства російських військовослужбовців. Для утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Луганської області Олександр Стрюк повідомив, що окупанти вивозять з підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку найцінніше, мародерять у квартирах містян.

Водночас Сили оборони України поступово просуваються уперед на Луганщині.

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