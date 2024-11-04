Ветеран російсько-української війни, адвокат Масі Найєм висловився про невмотивованих бійців та випадки самовільного залишення частини у війську.

В інтерв'ю LB Live його запитали, чи можуть бути ефективними бійцями люди, яких мобілізували проти їхньої волі. За словами Найєма, в українській армії і без них є достатня кількість безініціативних людей, особливо серед кадрових військових:

"Я живу з упередженням, що якщо ти опинився на лінії фронту, то чомусь стаєш дуже кмітливим, тобі дуже хочеться жити. Інше питання - якщо вони залишають позицію, це злочин. Якщо вони людяні і поважають побратимів, то вони будуть діяти ефективно".

Також адвоката запитали, чи часто до нього звертаються військовослужбовці, які вирішили самовільно залишити частину. Він відповів, що така проблема дійсно існує, однак не в таких масштабах, як це намагається представити російська пропаганда.

Відео дня

"Проте, якби до мене особисто звернулися хлопці СЗЧшники, які пішли як пан Гнезділов, я б точно не прийняв цю історію. Це неправильно, трошки аморально щонайменше", - додав Найєм.

Водночас він навів приклад з українським захисником, якого відмовилися відпускати на реабілітацію після поранення, яке загрожувало йому втратою ноги. Адвокат зазначив, що людина має право отримати медичну допомогу.

На думку Найєма, таких людей не відпускають через неукомплектованість підрозділів, а моральну відповідальність за це мають нести "всі цивільні, які не мобілізувалися".

Вас також можуть зацікавити новини: