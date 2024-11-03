Масі Найєм розповів про те, як саме має бути реформована МСЕК, щоб це було і справедливо, і антикорупційно для держави.

Передача функцій медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у кластерні лікарні ніяк не дасть змоги подолати корупцію, заявив ветеран російсько-української війни, адвокат Масі Найєм. Він зазначив, що в основі реформи МСЕК має бути включення міжнародного класифікатора функціональності, що зменшить людський фактор у процесі ухвалення рішення про встановлення інвалідності.

В інтерв'ю LB Live Масі Найєм розповів, що зараз у МСЕК існує суб'єктивний фактор, через який і проявляється корупція.

"Я зараз спробую дуже спрощено донести. Якщо в мене немає одного ока, то я втратив функціональність на такий-то відсоток. Згідно з цими даними, коли ми зафіксували, що я втратив, умовно, на 20% свою функціональність, має бути побудована система координат в армії", - наголосив юрист.

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За його словами, якщо в армію прийматимуть людей, які мають функціональність "не менше такого-то відсотка", тоді ситуація зміниться. Через це, якщо буде включено міжнародний класифікатор функціональності, рішення будуть менш залежати від людського фактора і тому будуть більш справедливими.

Крім того, Масі Найєм зауважив, що, якщо кластерні лікарні будуть під'єднані до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), то буде легше перевірити рішення про встановлення інвалідності.

"Якщо буде працювати така історія, що МСЕК видала документ про встановлення статусу інвалідності, і якщо його немає в системі, то воно не діє. Таким чином ми зможемо мінімізувати корупцію", - підсумував він.

Кластерні медзаклади - що це

Це багатопрофільні лікарні, які задовольняють безліч поширених медпотреб населення, надаючи комплексну стаціонарну допомогу при найпоширеніших захворюваннях.

Раніше УНІАН повідомляв, що буде з МСЕК, і як працюватиме нова система для встановлення інвалідності.

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