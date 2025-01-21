Зручним способом повернення на службу після СЗЧ є застосунок "Армія+", нагадують у Генштабі.

Близько 60% тих, хто після самовільного залишення частини (СЗЧ) виявив бажання служити далі та подали рапорт у застосунку "Армія+", зараз у процесі повернення чи вже повністю поновились на службі в нових частинах. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому нагадують, що до 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутися без кримінальної відповідальності.

"Зручним способом повернення на службу після СЗЧ є застосунок "Армія+". Рапорт створюється за 5 хвилин, а кожен етап супроводжується сповіщеннями з підказками та наступними кроками", - наголошують у Генштабі.

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Також повідомляють, що до рапорту в "Армія+" можна одразу додати рекомендаційний лист від частини, де військовий бажає служити далі.

"Так Військова служба правопорядку знатиме, що військовий потрібен в іншому підрозділі. Далі можна подати рапорт на зміну місця служби також в "Армія+"", - сказано в повідомленні.

В Генштабі розповіли історію Андрія, який повернувся на службу із СЗЧ і за допомогою "Армія+" став пілотом у Батальйоні ударних безпілотних авіаційних комплексів 38-ї бригади морської піхоти.

Продовження права на "швидке повернення" із СЗЧ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, парламент України 9 січня проголосував за закон, яким продовжено право на "швидке повернення" із СЗЧ - з 1 січня до 1 березня 2025 року.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян зазначила, що якщо військовий самовільно залишив частину до трьох днів, то кримінальне провадження щодо нього не порушуватимуть. У такому випадку військовий повертається на службу у свою військову частину. Якщо СЗЧ понад три дні - це кримінальна відповідальність, досить сувора.

Водночас Сапьян пояснила, що коли військовий у СЗЧ звертається до ДБР та Військової служби правопорядку, розпочинається процедура його поновлення на службі, зокрема виплати пільг. У такому разі він обирає продовження служби у 17 доступних бригадах, а кримінальне провадження щодо СЗЧ закривають.

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