За три дні в СЗЧ щодо військового не порушуватимуть кримінальне провадження, - ДБР

Втім, якщо СЗЧ триватиме понад три дні - це кримінальна відповідальність, досить сувора, зауважила представниця відомства.

Якщо військовий самовільно залишив частину до трьох днів, то кримінальне провадження щодо нього не порушуватимуть. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері каналу "Київ24".

"Якщо військовослужбовець в СЗЧ до трьох днів, то може не порушуватися кримінальне провадження. Військовий повертається на службу у свою військову частину, якщо повернеться, звісно. Якщо СЗЧ понад три дні - це кримінальна відповідальність, досить сувора", - зазначила Сапьян.

Водночас вона пояснила, як військовий у СЗЧ звертається до ДБР та Військової служби правопорядку, розпочинається процедура його поновлення на службі, зокрема виплати пільг. У такому разі він обирає продовження служби у 17 доступних бригадах, а кримінальне провадження щодо СЗЧ закривають.

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Чи спрацював закон про "амністію" СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада України продовжила право на "швидке повернення" і фактично без наслідків для тих, хто здійснив СЗЧ, у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року.

Державне бюро розслідувань повідомило, що після ухвалення відповідного закону до українського війська повернулися понад сім тисяч військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частини.

З них 4 396 осіб вже були офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

Федір Веніславський, народний депутат від "СН", член комітету ВР з питань нацбезпеки, зауважив, що законодавство про самовільне залишення частини "виконало свою місію".

Водночас Євген Дикий, колишній командир роти у батальйоні "Айдар", висловив думку, що закон про "амністію" за СЗЧ військовослужбовцями "не спрацював".

"Повернулося близько 10 тисяч людей. Це навіть не кожен десятий… Тобто насправді воно не спрацювало так, як зокрема я сподівався", - зазначив він.

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