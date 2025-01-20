До списків на проходження підготовки у Франції офіцер включив чоловіків, які до мобілізації намагалися втекти з України.

Правоохоронці затримали вже колишнього командира 155 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської, який допустив масове дезертирство підлеглих, зокрема під час підготовки за кордоном. Як повідомили в СБУ, спецслужба України та ДБР затримали військового за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

"Встановлено, що командир не поінформував правоохоронні органи про значну кількість військових, які самовільно залишили місця служби під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті", - йдеться у повідомленні спецслужбі.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються інформація стосовно можливих "схем", згідно з якими військові могли за хабарі ухилитися від виконання обов’язків.

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших фігурантів, які можуть бути причетними до злочинів.

За даними ДБР, полковник упродовж минулого року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді - командний склад військової частини доповідав йому про це неодноразово усно та у рапортах. Йдеться не лише про СЗЧ, а й про неповернення підлеглих із відпусток, відряджень та лікарняних.

"Проте командир, всупереч вимогам Закону, не інформував органи розслідування про виявлені факти. Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що деякі солдати періодично самовільно залишали місце служби, потім поверталися, після чого робили це повторно. Також командир не вживав інші превентивні заходи для усунення причин та умов, що сприяли СЗЧ. Зокрема, до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки у Франції, полковник безпідставно включив чоловіків, невмотивованих до несення військової служби.

Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва. Зокрема, це 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших регіонах. Крім того, йдеться за 15 солдатів, які напередодні мобілізації намагалися втекти з України - вони притягувалися до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання держкордону поза пунктами пропуску.

"В результаті, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції", - заявили в ДБР.

Йдеться, що через дії екскомбрига, які спричинили нестачу особового складу, ускладнилось виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань. Також підірвано престиж і авторитет як військової частини, так і Сил оборони в цілому, знижено боєздатність підрозділу тощо.

За даними ДБР, колишній комбриг буде доставлений в Київ. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану). Військовому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про скандал у 155 бригаді

Нагадаємо, оснащена "Леопардами" 155-та бригада "посипалася", не діставшись фронту. Вона мала підсилити війська у Покровську, на який націлилися росіяни. Номінально в штаті бригади мало б бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ.

Але, за даними ЗМІ, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

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