Динаміка повернення із СЗЧ має прискоритися, кажуть у відомстві, адже термін для відсутності кримінальної відповідальності обмежений.

За минулий тиждень рапорти на повернення до війська через застосунок "Армія+" подали понад 300 українських військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Про це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила під час національного телемарафону.

"За останній тиждень, наприклад, ми отримали більше як 300 рапортів на повернення із СЗЧ. І зараз динаміка прискориться, тому що за законодавством є обмежений термін для відсутності кримінальної відповідальності по таких поверненнях", - зазначила посадовиця.

За її словами, трапляється, що деяким військовим відхиляють рапорти. Це буває тоді, каже вона, коли військовослужбовець не встиг протягом 24 годин після подачі рапорту прибути до відділення Військової служби правопорядку.

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"Або він, наприклад, вказав у рапорті недостовірні і неточні дані. Але, отримавши відмову, можна повторити спробу: подати рапорт знову, виправити всі ті помилки, і держава, Збройні сили будуть чекати на повернення цих військовослужбовців", - запевнила Черногоренко.

СЗЧ в Україні: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада продовжила термін повернення до військової частини після СЗЧ фактично без наслідків до 1 березня. Тоді також у Верховній Раді запевнили, що ще одного продовження терміну дії законопроєкту про пільгове повернення із СЗЧ не буде.

Командир із бригади "Кара-Даг" Василь "Петрович" Гречко пояснив, чому не поважає тих, хто йде у СЗЧ. За його словами, у нього є повага до всіх родів військ - і піхоти, і розвідки, адже всі виконують спільну роботу. Проте не поважає тих, хто йде на самовільне залишення частини. Він зазначив, що через таких гинуть інші.

За інформацією адвоката Владислава Михайленка, кількість випадків самовільного залишення частини серед військовослужбовців може становити 200 тисяч, однак офіційних даних немає через відсутність чіткої системи обліку цих випадків.

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