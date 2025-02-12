Веніславський анонсував запровадження "радикального підходу" до питання СЗЧ.

Найближчим часом буде запропоновано достатньо "радикальний підхід" до питання самовільного залишення частини військовослужбовцями. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо того, що терміни добровільного повернення військовослужбовців після СЗЧ було продовжено до 1 березня, яка тут є динаміка і чи потрібно буде знову продовжувати відповідні терміни, депутат зауважив, що у їхньому Комітеті було проведено низку нарад з цього питання.

Участь у них брали, зокрема, представники правоохоронних органів, Військової служби правопорядку та командування Збройних сил України.

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"Я думаю, що ми напрацюємо і найближчим часом запропонуємо достатньо радикальний підхід до цього питання. Поки я не буду його анонсувати, тому що це може мати, скажімо так, неоднозначне розуміння. Але я думаю, що продовження строку, протягом якого громадяни України, які здійснили самовільне залишення військової частини, зможуть повернутися, навряд чи буде продовжено", - сказав Веніславський.

Продовження терміну повернення після СЗЧ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада до 1 березня продовжила термін повернення до військової частини після СЗЧ фактично без наслідків. Передбачалося, що командир матиме три доби для відновлення на службі такого військовослужбовця, як це й було у попередні два місяці.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що близько 60% тих, хто після СЗЧ виявив бажання служити далі та подав рапорт у застосунку "Армія+", зараз у процесі повернення чи вже повністю поновилися на службі в нових частинах.

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