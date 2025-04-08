Адвокат пояснив, що ТЦК вже зрозуміли приблизну кількість військовозобов'язаних, які не уточнили і не оновили дані.

В Україні ТЦК почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства і за порушення правил військового обліку

Про це сказав адвокат Роман Кичко в етері Українського радіо. "Це правда. ТЦК почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства і за порушення правил військового обліку. Тому що всі розібралися, як працює дана процедура", - назвав причину фахівець.

Адвокат пояснив, що ТЦК вже зрозуміли приблизну кількість військовозобов'язаних, які не уточнили і не оновили дані. І на основі цього формується певна практика, за якої накладаються штрафи.

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При цьому, суттєвих змін у питанні накладання штрафів законодавство не зазнало, але зараз на підписі у президента України новий законопроєкт, який регулюватиме сплату штрафів. Цей законопроект стосується можливості сплати штрафів із 50-відсотковою знижкою. Коли особа визнає, що вчинила правопорушення, наприклад, порушення правил військового обліку, пише відповідну заяву на ТЦК, що підтверджує, що постанова про накладання штрафу у разі її винесення, не буде нею оскаржуватися, особі дається можливість сплатити цей штраф зі знижкою 50%, не будучи навіть присутньою у ТЦК.

Кичко підкреслив, що накладання штрафу – це право ТЦК. І тут усе залежить від них, чи виявили вони це правопорушення, чи дійсно вони бачать в ньому наявність складу адміністративного правопорушення. Адвокат зазначив, що порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства передбачає адміністративну відповідальність.

"Проте, чи завжди вона настане, залежить від ТЦК", - констатував фахівець.

Але, як зазначив адвокат, є декілька статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають міру відповідальності. Це ст. 210 про порушення правил військового обліку, 210 з приміткою 1 – за порушення мобілізаційного законодавства, 211 за зіпсуття або втрату військово-облікових документів.

"З моєї практики можу сказати, що в переважній більшості випадків ТЦК не розрізняють ст. 210 і 210 з приміткою 1. У більшості випадків накладається штраф саме за порушення мобілізаційного законодавства, навіть якщо було порушення правил військового обліку. Я вважаю, що з юридичної точки зору це некоректно, але, будемо відверті, навіть суди не звертають на це увагу. Питання в тому, законний штраф чи ні", - підкреслив адвокат.

Робота ТЦК

У лютому стало відомо, що ТЦК і ВЛК хочуть серйозно карати за порушення прав людини. Зокрема, депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Рада буде реагувати на порушення прав людини, які, "хоч і не є масовими, але мають місце та викликають широкий суспільний резонанс".

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