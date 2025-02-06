Питання буде розглядатись під час цієї сесії парламенту.

В Україні планують суттєво посилити відповідальність за порушення прав людини під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це на брифінгу заявив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, парламент буде реагувати на порушення прав людини, які, "хоч і не є масовими, але мають місце та викликають широкий суспільний резонанс":

"Вже є реакція комітету, Міноборони, Генштабу на випадки, коли порушуються права людини під час діяльності ТЦК та СП, проходження військово-лікарської комісії. На це спрямований, за ініціативою, до речі, начальника Генштаба, і наш комітет з правоохоронної діяльності долучився, законопроєкт".

Він зазначив, що у документі йде мова про посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку діяльності ТЦК та СП, посадових осіб ТЦК та СП, і також військово-лікарських комісій.

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"Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена", - сказав Веніславський.

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