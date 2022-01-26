У лютому заплановано регіональні навчання тероборони всіх оперативних командувань.

На облаштування всіх місць дислокації сил територіальної оборони необхідно понад 2,7 млрд грн.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на засіданні уряду 26 січня.

Він зазначив, що першочерговою потребою для тероборони є облаштування місць постійної дислокації для одночасного розгортання 176 військових частин.

Міністр підкреслив важливість питання стану приміщень підрозділів тероборони та їх підключення до комунікацій.

"Якщо взяти батальйони, там мають бути приміщення для постійного перебування 45 осіб та резерву, робочі місця, приміщення для зберігання зброї, місця для транспорту тощо. Станом на 25 січня 80 підрозділів вже розміщено, укладено близько 23 договорів оренди майнових комплексів. Сума потреб на облаштування всіх місць дислокації становить 2 млрд 772 млн гривень", - пояснив міністр.

Також міністр повідомив, що в лютому заплановано регіональні навчання тероборони всіх оперативних командувань.

"У лютому заплановано навчання за регіональним принципом за участі керівників органів місцевої влади та самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію. Тобто ми зберемо всі регіони по черзі: північ, схід, південь і захід, де будемо вчити голів адміністрацій, обласних, районних, а також міських голів тих міст, де будуть розгортатися батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України",- додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня після засідання РНБО Резніков заявив, що сили тероборони у прикордонних областях сформовані на 70%. При цьому міністр зазначав, що зараз визначаються додаткові фінансові потреби, які планують обговорити із прем’єром та міністром фінансів.

Територіальна оборона в Україні: довідка

1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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Основою підготовки громадян України до національного спротиву є їхня загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом. Командувач Сил тероборони ЗСУ - генерал Юрій Галушкін.

За результатами соціологічного дослідження "Чи готові українці до великої війни", до лав територіальної оборони готові вже зараз вступити 56% українців.

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