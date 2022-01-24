За словами міністра, Збройні сили України готові до виконання завдань.

Сили територіальної оборони у прикордонних областях сформовано на 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони.

За його словами, члени РНБО обговорювали імплементацію закону про національний спротив, який набув чинності 1 січня. Резніков розповів, що зараз в Україні відбувається формування першої черги сил тероборони в умовах мирного часу, та нагадав, що чисельність ЗСУ було збільшено на 11 тисяч, 10 з яких - це сили тероборони, а інші - сили спецоперацій.

"10 тисяч, які будуть військовослужбовцями ЗСУ, сьогодні формуються. Сьогодні сформовано командування сил тероборони, чотири регіональних управління, ... відповідну кількість батальйонів. І в нас буде ще 25 бригад. На сьогодні всі прикордонні області, в яких є сили тероборони, що розгортаються в режимі мирного часу, вже сформовано на 70%, що абсолютно дозволяє їм забезпечувати та виконувати поставлені задачі", - зазначив міністр.

За його словами, вже забезпечено боєприпаси та зброю для розгортання сил тероборони в режимі особливого періоду. Триває підготовка місць для розміщення та зберігання зброї й техніки.

"Усе це поступово розгортається і буде у плановому режимі зроблено", - пояснив Резніков.

Очільник Міноборони уточнив, що міністерство звернулося до голів облдержадміністрацій для прискорення ремонту вищезгаданих приміщень, підключення їх до зв’язку та мереж.

Читайте такожТеробороні дозволили стріляти по ворогу з мисливської зброї: оприлюднена постанова КабмінуРезніков також додав, що в разі необхідності в маленьких населених пунктах за поданням командувача сил тероборони та за рішення головнокомандувача ЗСУ будуть розгортатися добровольчі формування, у складі яких буде місцеве населення, яке має мисливську зброю.

"На сьогодні ЗСУ готові до виконання завдань", - наголосив міністр.

Водночас, за його словами, зараз визначаються додаткові фінансові потреби, які планують обговорити із прем’єром та міністром фінансів.

"Після цього ми звернемося до парламенту, можливо, із необхідністю внесення змін до держбюджету, якщо будемо розуміти, що потребуємо цього додаткового фінансування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, розгортання в Україні системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи. За резервістами, що підписали контракт, буде закріплено зброю.

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