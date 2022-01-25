Готові поповнити ряди тероборони 68% опитаних чоловіків і 48% опитаних жінок.

До лав територіальної оборони готові вже зараз вступити 56% українців.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, посилаючись на результати соціологічного дослідження "Чи готові українці до великої війни".

Так, на запитання "Чи готові Ви особисто взяти участь у лавах тероборони у разі їх створення у Вашій громаді?" відповіли "однозначно так" - 19% респондентів і "скоріше так" - 37%. Зазначили, що скоріше не готові 28% опитаних, точно не готові – 16%.

"Тобто ми можемо говорити, що 56% українців готові вступити до лав тероборони. Насправді, це більш ніж висока цифра на сьогоднішній день. Є певний ентузіазм, є піднесення", - зазначив Денисенко.

При цьому він повідомив, що з числа опитаних чоловіків однозначно готові вступити до тероборони 31%, з числа жінок 11%; скоріше готові вступити до лав тероборони – ще 37% чоловіків та 37% жінок. "Тобто 68% чоловіків говорять про те, що готові до вступу до тероборони, і 48% жінок", - підкреслив Денисенко.

За його інформацією, у ході дослідження вивчалось питання щодо того, наскільки українці відчувають себе убезпеченими. Для цього респондентам ставилось питання, чи достатньо дій з боку влади України для забезпечення захисту країни.

Відповідь "однозначно так" дали 5% опитаних, "скоріше так" – 31%, "скоріше ні" – 47% і "точно ні" – 17%.

Як проводилось опитування

Опитування проводилось у період з 1 по 23 січня 2022 року. У онлайн-опитуванні взяли участь 1200 респондентів з різних регіонів Україна (крім міст на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької та Луганської областей, окупованої АР Крим). Статистична похибка не перевищує 2,89%

Територіальна оборона в Україні: що відомо

На тлі загрози повномасштабної російської агресії в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Вказано, що провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Національний спротив – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

До територіальної оборони можуть вступати містяни навіть без досвіду військової служби. Для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Нещодавно таким добровольцям дозволили застосовувати власну мисливську зброю для відбиття ворога й захисту цивільного населення.

У Міноборони прозвітували, що у прикордонних містах України сили тероборони сформовано вже на 70%.

У грудні в столиці заявили про створення штабу тероборони.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.